Autocarro fuori strada da A14 finisce in fossato, ferito autista

Un autocarro è finito fuori strada e poi nel fossato adiacente all'autostrada A14 mentre procedeva, in direzione nord, tra i caselli di Senigallia (Ancona) e Marotta (Pesaro Urbino). E' accaduto nella notte. Il conducente del mezzo, secondo le prime informazioni, ha perso il controllo dell'autocarro che è uscito di strada finendo in un fossato tra la vegetazione circostante. Sul posto i vigili del fuoco di Ancona che hanno estratto l'autista dal mezzo, con specifica attrezzatura, e lo hanno affidato ai sanitari del 118: è stato trasportato al pronto soccorso più vicino per accertamenti.

A bordo del mezzo viaggiava un'altra persona che invece è rimasta illesa. I Vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l'area dell'intervento dov'è intervenuta anche la Polizia Autostradale per i rilievi del caso. (ANSA).