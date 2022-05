Covid: Marche; +1 ricoverato (111) e 4 deceduti in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 24 MAG - Un ricoverato in più per Covid-19 nelle Marche (ora sono 111), 927 positivi e quattro persone decedute nell'ultima giornata. Lo fa sapere la Regione.

Negli ospedali marchigiani restano quattro degenti in Terapia intensiva (+1), 18 in Semintensiva (-2) e 89 in reparti non intensivi (+2); i dimessi in un giorno sono 12. L'incidenza di casi di positività ogni 100mila abitanti è scesa da 370,35 a 340,49. I decessi correlati sono quattro in 24ore, con patologie pregresse: nel Fermano una 81enne di Porto San Giorgio e un 84enne di Montegranaro; nel Maceratese un 91enne di Macerata e una 94enne di Cingoli. Il totale delle vittime nella regione da inizio pandemia si attesta a 3.903.

Sul fronte dei contagi il numero più alto (264) nella fascia d'età 45-59 anni, seguita da quella 25-44 anni (191). Scende la percentuale di tamponi positivi nel percorso diagnostico (25,8% su 3.593); il totale di test eseguiti è 4.125 che comprendono 532 tamponi nel percorso guariti. In diminuzione il totale di positivi (4.098; -23 rispetto a ieri), i guariti/dimessi sono 462.156 (+946) e gli isolamenti domiciliari scendono sotto i 10mila (9.357 di cui 192 con sintomi; -744). (ANSA).