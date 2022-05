Pnrr: Ricci, Fip ha scelto Pesaro per Centro Federale Basket

(ANSA) - PESARO, 23 MAG - "È ufficiale, la Federazione Italiana Pallacanestro ha scelto Pesaro per realizzare il centro federale del basket, grazie alle risorse del Pnrr". Lo annuncia il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che spiega: "Il bando ha un valore di 4milioni. Ringrazio il presidente Petrucci per aver dato fiducia alla nostra città. Un grandissimo risultato, che arriva a pochi giorni dai play off e dal ritrovato entusiasmo attorno alla Carpegna Prosciutto. L'ennesimo risultato che si aggiunge alla 'grande mole di investimenti e progetti di Pesarochecambia.it'". Come spiega il sindaco, i 4 milioni serviranno a "terminare i lavori alla piscina di via Togliatti, area che ospiterà la cittadella del basket: palestra, bar, ristoranti, museo di Casa Vuelle, e due campi. Poi il centro medico e la riqualificazione di alcune zone del Campo Scuola, che diventerà un centro fondamentale anche per le preparazioni atletiche". Villa San Martino sempre più polo dello sport, "Nei prossimi giorni, durante la pedalata del 5 giugno - ricorda il sindaco - passeremo nell'area di via Togliatti, per spiegare il progetto nel dettaglio". (ANSA).