Multa milionaria e 6 anni di carcere, arrestato 60enne

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 23 MAG - Multa di oltre 2,5milioni di euro e sei anni di reclusione per concorso in favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per un sessantenne italiano, colpito da un ordine di cattura, che è stato rintracciato e arrestato dagli agenti del Commissariato di Ps di Fabriano (Ancona), coordinati dal commissario Moira Pallucchi.

E' stato individuato in località Camponocecchio di Genga. Il 60enne era già noto alle forze di Polizia per i suoi precedenti in materia di falso, contraffazione di documenti, sostituzione di persona, truffa e bancarotta fraudolenta. Già condannato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è stato condotto nella Casa Circondariale di Montacuto di Ancona. (ANSA).