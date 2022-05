Falcone: Gratteri, "è anche giorno 'gattopardi', criticate"

(ANSA) - ANCONA, 23 MAG - "Oggi è il giorno della strage di Capaci ma anche il giorno dei 'gattopardi', delle persone potenti e importanti che quando Falcone era in vita, lo hanno deriso, calunniato e diffamato e poi sono saliti sui banchi a commemorare Falcone perché purtroppo i morti non possono parlare, non si possono difendere". Così il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, a cui verrà conferito un dottorato honoris causa in Marketing e law da Univpm e la cittadinanza onoraria di Ancona dal Comune, in occasione della Giornata della Legalità, parlando agli studenti dell'Università Politecnica delle Marche e a oltre 800 ragazzi video-collegati.

"Però - ha aggiunto Gratteri - sta a noi vivi difendere memoria e onore dei morti. E' insopportabile, sono stato testimone oculare, ho visto salire su un palco dopo di me e commemorare Falcone e Borsellino, e in vita ridevano". "Vorrei - ha detto ancora agli studenti - che queste manifestazioni anti-mafia e queste commemorazioni le guardaste con occhio critico, servono soprattutto a quelli che devono lavarsi la coscienza per non aver fatto quello che avrebbero potuto e dovuto fare fare. Noi vivi, se riteniamo di essere onesti, dobbiamo avere coraggio, a costo di dispiacere il manovratore, a costo di dispiacere il potere, di criticare". "Mai come in questo caso - ha detto ancora - il silenzio è complicità: non basta essere onesti, non basta pagare tasse o fare il proprio lavoro, dobbiamo prendere posizione e, in modo democratico, contestare e protestare in modo sistematico senza se e senza ma.

Altrimenti non andremo da nessuna parte e faremo solo stanchi riti di commemorazione". (ANSA).