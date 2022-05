Falcone: Gratteri cittadino Ancona 'segnale contro le mafie'

(ANSA) - ANCONA, 23 MAG - La cittadinanza onoraria di Ancona al procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, in prima linea nella lotta alle mafie, è un "gesto simbolico" ma comunque importante per dare un segnale sui pericoli di infiltrazione della criminalità organizzata. Lo ha ricordato la sindaca Valeria Mancinelli intervenendo alla Facoltà di Ingegneria a un'iniziativa nella Giornata della Legalità, in occasione del 30/o anniversario della Strage di Capaci, alla quale ha partecipato Gratteri, che riceverà dall'Ateneo anche un dottorato honoris causa in Management and Law.

La cittadinanza onoraria di Ancona, ha spiegato, fa parte di quei "gesti simbolici che però vogliono segnalare a noi e alla comunità, ai concittadini, in maniera continua che i fenomeni di criminalità organizzata hanno avuto la capacità di infiltrarsi nella società e nelle istituzioni, un pericolo serissimo che riguarda tutti noi e non ci sono parti del territorio esenti".

"Solo con il forte sentire comune tra istituzioni e comunità, - ha ricordato la sindaca -, un sentimento diffuso, si portano avanti battaglie importanti: anche se i gesti simbolici non risolvono sono un passo in questa direzione". (ANSA).