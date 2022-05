Falcone: Acquaroli,"legalità parte da singoli comportamenti"

(ANSA) - ANCONA, 23 MAG - "La legalità parte sempre dal comportamento di ogni singola persona, occorre imparare quotidianamente a rifiutare ogni tipo di atteggiamento che ci metta in contrasto con il principio della legalità: dire sempre 'no' anche quando è banale". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli parlando durante l'iniziativa per la Giornata della Legalità, in occasione del 30/o anniversario della Strage di Capaci, alla Facoltà di Ingegneria della Politecnica Marche. Ospite il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, in prima linea 'anti-ndrangheta', che riceverà oggi dall'Ateneo un dottorato honoris causa in Management and Law e, dal Comune, la cittadinanza onoraria di Ancona.

"La coscienza della legalità - ha ribadito Acquaroli - nasce anche nei momenti più banali. Le istituzioni - ha ricordato - spesso sono richiamate alla semplificazione: se ci fosse una società dove la legalità raggiungesse un livello altissimo, semplificare sarebbe più agevole. - ha proseguito - per sburocratizzare occorre investire sulla legalità, soprattutto per dare un futuro ai giovani". (ANSA).