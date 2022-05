Incidenti stradali: moto fuori strada. muore 18enne

(ANSA) - OSTRA, 21 MAG - Un motociclista di 18 anni è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuta in via dell'Industria a Ostra (Ancona. La dinamica nin è ancora del tutto chiara sembra che i giovane centauro abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo, poi finito fuori strada.

Il ragazzo, di Senigallia, è morto su colpo. Sul posto i soccorsi sanitari allertati da alcuni passanti e la Polizia locale dell'Unione dei Comuni "Le terre della Marca Senone" che sta effettuando i rilievi. (ANSA).