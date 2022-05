Cantieristica: Crn vara ad Ancona superyacht M/Y Ciao

(ANSA) - ANCONA, 21 MAG - Battesimo dell'acqua oggi ad Ancona per il bespoke yacht Crn 142, che sarà consegnato come M/Y Ciao, varato nella Superyacht Yard Ferretti Group di Ancona con una cerimonia privata alla presenza dell'armatore, del top management dell'azienda e dei dipendenti con le loro famiglie.

Il 52 metri è stato venduto mediante il broker Eduardo Cury, presidente di Miami Yacht Access. Il cliente è rappresentato da Antonello Vittorio Meloni. Realizzato completamente in alluminio, M/Y Ciao è stato progettato e costruito da Crn in stretta collaborazione con lo studio di design e architettura Omega Architects, che ne ha concepito le linee esterne, e con lo studio di architettura Massari Design, che ha curato le zone ospiti esterne e gli interiors. Con i suoi 52 metri di lunghezza, un baglio di 9 metri e un gross tonnage di 499, il nuovo true custom yacht si sviluppa su quattro ponti e può comodamente accogliere a bordo fino a 10 ospiti nella suite armatoriale posta nel Main Deck e nelle 4 cabine Vip situate nel Lower Deck. Crn M/Y Ciao è un'opera sartoriale e altamente artigianale che si distingue per linee esterne tese e slanciate che, insieme alla prua quasi verticale, ne esprimono la decisa personalità sportiva e dinamica. Lo yacht riflette la visione di un armatore esperto che ha specificatamente richiesto confortevoli spazi "en plein air" e massima attenzione alla progettazione delle zone social. (ANSA).