Export: Marche, 213 mln in aree Singapore e Sidney, +21%

Si è rivolto alle Pmi delle Marche la tappa del 19 maggio di Smart International Tour, il progetto avviato nel 2020 da Intesa Sanpaolo e dedicato all'internazionalizzazione, e dedicato alle aree di Singapore e Sidney. Nel 2021 le esportazioni delle Marche verso i mercati dell'area (Australia, Singapore, Vietnam, Malaysia, Thailandia e Indonesia) sono state pari a 213 milioni di euro, in crescita di circa 37 milioni di euro rispetto al 2020 (+21%), ma con un divario ancora presente rispetto al pre-pandemia (-7%).

Il mercato che ha pienamente recuperato è l'Australia che con oltre 120 milioni di euro ha mostrato una crescita del 20% rispetto al 2019, mentre per gli altri sbocchi permane una flessione (Indonesia: -48%, Vietnam -42%, Singapore -24%, Malaysia -12%, Thailandia -7%). Le Marche si collocano come 11/a regione per esportazioni e rappresentano circa il 2% dell'export nazionale verso questi mercati. Dal punto di vista settoriale, si rilevano i buoni risultati per la Meccanica che con 77 milioni di euro si conferma come il principale settore per export verso questi mercati e mostra una crescita del 12% rispetto al pre-crisi.

Positivi anche gli andamenti per gli Elettrodomestici (+60% rispetto al 2019) e i Prodotti in metallo (+16%), mentre, nonostante il rimbalzo del 2021, non recuperano i valori del 2019 le vendite della Filiera della pelle (-39%) e dell'Elettronica (-35%); soffrono anche le vendite di Prodotti in carta che subiscono un calo anche rispetto al 2020 (-6%).

"Grazie a Sace, stiamo affrontando numerosi temi cari alle PMI e insieme cerchiamo di illustrare nuove opportunità e potenziali vie per la loro crescita sostenibile anche alla luce delle opportunità del PNRR e delle nuove esigenze delle imprese legate ai cambiamenti di scenario degli ultimi mesi", il commento di Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo.

"Insieme a Intesa Sanpaolo metteremo a disposizione delle aziende interessate il nostro know how sui mercati focus di questo ciclo di webinar e sulle opportunità offerte dal PNRR, ha concluso Mariangela Siciliano Head of Education di SACE. (ANSA).