Amazon Jesi: Gruppo Pd, azienda realizzerà hub a Valencia

"L'audizione di stamattina del Presidente di Interporto Marche Stronati ha portato alla luce una verità pesante come un macigno: Amazon, a causa della debolezza della filiera istituzionale, ha infine preferito effettuare l'investimento relativo all'hub di riferimento centroeuropeo, previsto sul territorio di Jesi (Ancona), in Spagna, a Valencia". A riferirlo il gruppo Pd in Consiglio regionale delle Marche. "Sono emersi gli errori, - attaccano i dem - l'assenza di una cabina di regia, la confusione e il rimpallo di responsabilità tra Regione Marche, Comune di Jesi, Interporto che hanno fatto perdere il tentativo prioritario di portare Amazon in Vallesina, quello dimensionalmente più cospicuo".

In questo senso, proseguono "la famosa 'delibera di San Floriano' non ha prodotto alcun effetto concreto e pratico: rimangono le gravi responsabilità, tutte in capo a chi ha gestito la vicenda finora, che hanno portato al nefasto risultato della perdita dell'investimento nelle forme previste in quella prima ipotesi".

"Tuttavia, non tutto è perduto: - ricorda il Gruppo Pd - sono ancora in corso interlocuzioni con il general contractor Scannell per recuperare un eventuale investimento più ridotto nel prossimo futuro. Non più hub centroeuropeo, non più uno stabilimento dalle elevatissime potenzialità occupazionali, ma pur sempre un qualcosa di significativo per il territorio.

(ANSA).