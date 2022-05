Turismo: navetta baia Portonovo-monte fino a mezzanotte

Si completano, con l'operatività della navetta, i servizi attivi nella Baia di Portonovo ad Ancona per l'estate 2022. Quest'anno per la prima volta, è stato previsto anche il servizio notturno fino alla mezzanotte dal parcheggio a monte fino alla baia nei mesi di luglio e agosto.

L'obiettivo, spiega il Comune, "è rendere sempre più fruibile l'accesso alla baia da parte degli anconetani e turisti e garantire una maggiore ecosostenibilità per questa splendida realtà del Conero".

Dopo l'avvio della sosta a pagamento nel parcheggio a monte della baia, e viste le condizioni meteo favorevoli, Coneorbus "ha anticipato l'inizio del servizio di navetta dallo stesso parcheggio a monte fino alla baia, nei giorni di sabato e domenica a partire dal prossimo weekend, del 21 e 22 maggio, con orario 8-20 con passaggi di ogni 20 minuti circa. Il servizio sarà garantito anche nella giornata festiva del 2 giugno. Da sabato 4 giugno, il servizio sarà continuativo tutti i giorni.

La navetta è gratuita per l'utenza e sarà attiva fino al 25 settembre. Nei mesi di luglio e agosto servizio navetta gratuito anche fino a mezzanotte. (ANSA).