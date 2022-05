Soldi spariti da conto madre, sequestro 40mila euro a figlio

Era l'amministratore di sostegno della anziana madre ma avrebbe approfittato della situazione facendo sparire 40mila euro dal conto corrente. Per questo, dopo una segnalazione alla Guardia di Finanza, indagini delle fiamme gialle e la richiesta del pm, il gip di Pesaro ha disposto il sequestro di beni dell'importo di circa 40mila euro nei confronti di un 54enne di Pesaro, figlio della parte lesa.

L'uomo è accusato di peculato che sarebbe stato commesso dopo essere stato nominato amministratore di sostegno della madre.

L'uomo aveva, per ragione del proprio servizio, la disponibilità del denaro della madre e della quota versata a favore della stessa da parte del Comune di Pesaro, a titolo di contributo al pagamento della retta mensile di una casa di riposo presso cui soggiornava la donna. Secondo gli inquirenti, si appropriato, nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019, di circa 40mila euro mediante plurime operazione di prelevamento contanti per operazioni senza giustificazione. Il sequestro è stato eseguito dalla Finanza che ha 'bloccato' alcune disponibilità liquide presenti su conti bancari e un motoveicolo nella disponibilità dell'uomo.

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio del 54enne per il reato di peculato. (ANSA).