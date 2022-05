Salone Libro: sindaco Pesaro invita Macron a Capitale 2024

(ANSA) - PESARO, 19 MAG - "Per Pesaro Capitale Italiana della Cultura è arrivato il momento di pensare in grande e di sviluppare un programma triennale in grado di portare nel nostro territorio eventi e personalità internazionali". Così il sindaco Matteo Ricci, intervenuto alla 34/a edizione del Salone del Libro di Torino, per presentare Pesaro2024. "Sarebbe bello ospitare in città figure come Macron, un grande appassionato di Rossini. Nel 2024 potremmo organizzare un grande evento a Pesaro che possa unire Italia-Francia" ha aggiunto, collegato da remoto allo stand della Regione Marche, Ricci ha ripercorso i momenti più significativi della candidatura. "Essere Capitale Italiana della Cultura è una grande occasione per Pesaro e per tutta la regione. La chiave del nostro successo? Presentare un dossier basato sui temi della natura e della città-orchestra".

Sostenibilità, transizione ecologica, innovazione e cultura, "sono le grandi sfide epocali che ci aspettano". Sfida da affrontare insieme "come un'orchestra: Comuni, associazioni, Regione unite per suonare insieme una melodia di pace", ha detto Ricci ricordando che la vittoria di Pesaro2024 è stata dedicata a Kharkiv, "come noi Città Creativa della Musica Unesco, che abbiamo deciso di adottare e aiutare concretamente". (ANSA).