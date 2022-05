Rimorchiatore affondato: 4 ore sciopero rimorchiatori Ancona

Le organizzazioni sindacali dei trasporti Filt Cgil -Fit Cisl- Uiltrasporti Marche, e Cgil, Cisl e Uil Ancona, esprimono "solidarietà alle famiglie delle vittime e stanno programmando iniziative di mobilitazione, a partire dallo sciopero di domani di 4 ore dei rimorchiatori, in attesa di capire come si sono svolti i fatti al largo di Bari, a circa 50 miglia dalla costa".

Ribadiscono che "il lavoro del marittimo-portuale è molto rischioso ed attiene anche alla disciplina della sicurezza della navigazione, rappresentata dal codice della navigazione e dalla regolamentazione internazionale SOLAS ed IMO. Il rischio sulle navi spesso - spiegano i sindacati - è legato alla costituzione degli equipaggi, ai loro profili professionali ,all'organizzazione del lavoro a bordo e alla definizione dei percorsi abilitanti e di formazione oltre che alla gestione delle emergenze e al complesso sistema di controllo pubblico esercitato sulle navi ai fini della salute e sicurezza sul lavoro". "Per questi motivi è da molti anni che i sindacati di categoria - ricordano - chiedono di superare la normativa specifica sulla salute e sicurezza del settore marittimo portuale: i decreti 271 e 272 del 1999 vanno aggiornati con nuovi atti legislativi urgentemente. Perché simili tragedie non avvengano più: oggi, però, piangiamo i cinque marittimi e siamo vicini alle loro famiglie". (ANSA).