Picchia moglie, arrestato da Cc a Spinetoli

(ANSA) - SPINETOLI, 19 MAG - I carabinieri di San Benedetto del Tronto, allertati al Numero Unico di Emergenza europeo 112 da una donna di origini romene di 48 anni, sono intervenuti a Spinetoli presso la sua abitazione, dove veniva trovato suo marito, un 59enne romeno il quale, a dire della donna, l'avrebbe percossa al volto e alla testa prima dell'arrivo dei militari.

L'uomo, in stato di particolare agitazione, ha tentato ripetutamente di avventarsi contro la donna anche in presenza dei carabinieri che sono stati costretti ad intervenire energicamente per bloccarlo e riportarlo alla calma. La 48enne, visitata al pronto soccorso di San Benedetto del Tronto, ha avuto 20 giorni di prognosi per traumi e contusioni in varie parti del corpo. Lui è stato condotto poi in caserma e tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. La donna ha successivamente dichiarato in denuncia di essere stata vittima più volte di percosse negli ultimi anni da parte del marito, già noto alle forze dell'ordine, per futili motivi. L'arresto dell'uomo è stato già convalidato dai giudici del Tribunale di Ascoli Piceno come richiesto dalla Procura della Repubblica che coordina le indagini ed è ora in stato di custodia cautelare in carcere.

(ANSA).