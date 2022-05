Litfiba, Manuel Agnelli, Grignani alle finali di Musicultura

(ANSA) - ANCONA, 19 MAG - Litfiba, Manuel Agnelli, Gianluca Grignani, Emiliana Torrini & the Colorist Orchestra, Dakhabrakha, Violons Barbares, Silvana Estrada, Ilaria Pilar Patassini, Ditonellapiaga sono i primi ospiti ufficializzati delle sue serate finali di Musicultura, in programma il 24 e 25 giugno allo Sferisterio di Macerata. La prima delle due serate, il 24 giugno, vedrà sul palco le testimonianze artistiche di Litfiba, Ditonellapiaga, DakhaBrakha, Violons Barbares e le esibizioni degli otto artisti vincitori del concorso. Il 25 giugno si susseguiranno le performance di Manuel Agnelli, Silvana Estrada, Gianluca Grignani, Pilar, Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra, nell'unica apparizione italiana dell'artista islandese nel 2022 e quelle dei quattro artisti in concorso più votati dal pubblico dello Sferisterio la sera prima.

Tutti i set saranno appositamente pensati per l'occasione, in linea con la formula di un festival che offre agli artisti ospiti un clima di libertà espressiva svincolato da logiche strettamente commerciali. Il direttore artistico Ezio Nannipieri ricorda la formula del festival che permette la "convivenza" dei più bravi e noti artisti italiani con "le idee e le sensibilità dei giovani artisti in concorso, ma anche con proposte internazionali di assoluto valore ed ancora da noi poco conosciute. È il caso di Silvana Estrada, giovanissima e talentuosa artista messicana, o dei Violons Barbares, un trio mongolo-bulgaro-francese che nel live sprigiona una forza inaudita. Per non parlare degli ucraini DakhaBrakha: li inseguivamo da anni, ci aveva colpito la loro capacità di tracciare sintesi formidabili tra la ricchissima, meravigliosa tradizione musicale del loro Paese e la modernità; averli sul palco di Musicultura, ora che una guerra devasta la loro terra, assume un significato emotivo davvero particolare". I nomi degli otto vincitori si conosceranno nelle prossime settimane. (ANSA).