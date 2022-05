Giustizia: Edi Ragaglia nuova presidente Tribunale di Ancona

La giudice Edi Ragaglia è la nuova presidente del Tribunale di Ancona. L'incarico è stato deciso ieri dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Dopo una reggenza tutta maschile, quella del suo predecessore, Giovanni Spinosa, Palazzo di Giustizia si tinge di rosa. Ragaglia ha 64 anni ed è marchigiana, originaria di Belvedere Ostrense (Ancona). La funzione direttiva si concretizzerà nei prossimi giorni con il decreto di nomina che sarà pubblicato sul bollettino ufficiale del ministero della Giustizia.

Il posto di presidente del Tribunale dorico era vacante da un anno e quattro mesi. Il pensionamento di Spinosa infatti risale al 31 gennaio del 2021. Ad interim ha ricoperto sino ad ora il ruolo di presidente Silvia Corinaldesi, già presidente di sezione civile.

Ragaglia si è laureata in Giurisprudenza all'università di Perugia nel 1982 ed è diventata avvocato nel 1984. Nel 1986 ha superato il concorso ed è entrata in magistratura. Nella sua esperienza ha presieduto importanti processi penali già negli anni '90, nel periodo di 'Tangentopoli'. Come giudice delegato ai fallimenti si è occupata di casi di rilevanza nazionale quali l'amministrazione straordinaria della Antonio Merloni Spa. E' stata anche ex consulente della Commissione nazionale antimafia.

(ANSA).