Ucraina: nelle scuole delle Marche 547 bambini e ragazzi

(ANSA) - ANCONA, 18 MAG - Alla data del 18 maggio sono complessivamente 547 i bambini e ragazzi ucraini accolti nel sistema scolastico marchigiano dall'inizio dell'emergenza umanitaria scaturita in seguito al conflitto Russia-Ucraina. A fornire il dato, relativo alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, è l'Ufficio Scolastico regionale. Sono 60 in più rispetto all'ultimo monitoraggio dell'Usr, eseguito l'11 maggio, quando gli accolti erano complessivamente 487. Il maggior numero di bambini e ragazzi integrati nelle scuole delle Marche si registra nelle province di Macerata e Pesaro Urbino (137 in ciascuna provincia), seguono la provincia di Ancona (132), quella di Fermo (72) e Ascoli Piceno (69).

A guidare i capoluoghi di provincia è Ancona (52), seguita a stretto giro da Pesaro (50). Più indietro Macerata (25), Ascoli Piceno (16) e Fermo (15). (ANSA).