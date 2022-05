Spaccio in auto con nascondiglio sotto pulsantiera, arresto

Spacciava cocaina direttamente dall'auto con la quale arrivava per consegnare le dosi e ripartiva velocemente per 'appuntamenti' con altri clienti. La Squadra Mobile della Questura di Ancona ha arrestato un giovane albanese che aveva anche ricavato un nascondiglio sotto la pulsantiera dell'alzacristallo della vettura nel quale sono stati rinvenuti 20 grammi di sostanza stupefacente.

Il giovane aveva trovato un alloggio di fortuna in una vecchia cantina e, per capire dove dimorasse, i poliziotti hanno dovuto affrontare non poche difficoltà.

Durante la perquisizione gli agenti hanno dapprima rinvenuto circa 30 grammi di cocaina nascosti nell'alloggio e poi gli altri 20 grammi nell'auto. L'uomo, arrivato sul territorio nazionale poche settimane fa, è stato dunque trovato in possesso nel complesso di oltre mezz'etto di cocaina, ma anche di sostanza da taglio e attrezzi atti al confezionamento e allo spaccio della droga. Oltre alla droga, e al resto del materiale, sequestrati oltre 9mila euro in contanti ritenuti provento dell'attività delittuosa. Gravi indizi di colpevolezza che hanno indotto il pubblico ministero ha disporre l'arresto in carcere.

Il giovane è stato condotto nella casa circondariale di Montacuto (Ancona), a disposizione dell'autorità giudiziaria.

(ANSA).