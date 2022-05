Giro: a Filottrano murales per Scarponi su curva incidente

(ANSA) - FILOTTRANO, 16 MAG - Un nuovo murales in memoria di Michele Scarponi adorna la curva maledetta sulla strada provinciale 362, dove il 22 aprile 2017, il campione di ciclismo rimase vittima di un incidente stradale, investito da un furgone mentre si stava allenando sulle strade di casa, nella sua Filottrano (Ancona). Per la città dovrebbe passare domani la carovana in rosa del Giro d'Italia. L'immagine che ricorda Scarponi è quella del piumaggio giallo azzurro di Franky, la pappagalla che lo scortava durante i suoi allenamenti. L'opera è firmata da Claudio Carloni, alias Cowarte, street artist di Osimo, ed è stata fortemente voluta dalla Fondazione Michele Scarponi, che con programma "Vola Franky" ha lanciato numerosi progetti di inclusione, "per una strada e una società senza barriere, in grado di ospitare tutti senza distinzioni e senza ipocrisia". "Rispetta il ciclista" è l'ammonimento sul murales, inaugurato ieri in via Dell'Industria, presenti le autorità locali, l'autore, e i familiari di Scarponi. "Qui dove Michele è stato investito più di 5 anni fa, oggi questo murale dona colori e speranza", fa sapere, via social, la Fondazione Scarponi.

"Grazie alle famiglie Carloni e Tamantini, all'artista @cowarte e a tutti coloro che si fermeranno qui nei giorni a venire, magari in bici, e sentiranno di fare parte di qualcosa di grande come la vita vera, giusta. La vita immensa che Michele ha onorato su tutte le strade del mondo con la fatica e l'ironia.

Con quel sorriso splendente di colori come il piumaggio di Franky". (ANSA).