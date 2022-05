Cantieristica: Crn consegna superyacht M/Y Rio

(ANSA) - ANCONA, 16 MAG - Il superyacht M/Y Rio, ultima opera d'arte true custom in acciaio e alluminio di Crn, è stato consegnato con successo al suo armatore. Il nuovo 62 metri ha lasciato la Superyacht Yard di Ancona e si appresta a navigare per la prima volta nelle acque del Mediterraneo. Si tratta di uno yacht 'sartoriale' e artigianale dalle linee esterne tese e fluide dello scafo e la prua quasi verticale, con un perfetto equilibrio tra gli ampi volumi interni ed esterni.

M/Y Rio è stato costruito da Crn in stretta collaborazione con lo studio di design e architettura Omega Architects, che ha curato il concept degli esterni, e con lo studio di design Pulina Exclusive Interiors, che si è occupato degli interni. TWW Yachts rappresenta l'armatore e TWW Yacht Management ha fornito consulenza tecnica. Il nuovo 62 metri, con un baglio di 11,20 metri, si sviluppa su 4 ponti con una suite armatoriale, 5 cabine ospiti di cui 2 vip e 3 suite nel lower deck, per accogliere comodamente a bordo fino a 12 ospiti. Il ponte superiore, riservato all'armatore, offre un'ampia oasi di intimità e privacy che può anche essere vissuta come ambiente social. Altro segno distintivo sono le grandi finestrature a tutta altezza, sul ponte principale e sull'owner deck, regalando suggestivi giochi di riflessi e di luce e un costante e diretto contatto con il mare.

M/Y Rio farà il suo debutto come anteprima mondiale al Monaco Yacht Show, in programma dal 28 settembre al primo ottobre 2022.

Lo yacht effetuerà chartering, in esclusiva tramite TWW Yachts, questa estate nel Mediterraneo e, a partire da ottobre, nei Caraibi. (ANSA).