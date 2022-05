Fdi: Elena Leonardi coordinatrice regionale Marche

(ANSA) - ANCONA, 13 MAG - Elena Leonardi, attuale consigliera regionale e presidente della Commissione Sanità, come nuova coordinatrice regionale Marche di Fratelli d'Italia, che esce così dal commissariamento. L'annuncio oggi nella sede di Ancona di Fdi. Leonardi prende il testimone dell'on. Emanuele Prisco, commissario regionale dal 2020, subentrato a Carlo Ciccioli che aveva sostenuto il ruolo sin dalla fondazione di Fdi e ora anche lui consigliere regionale. È stata la leader nazionale del partito Giorgia Meloni a volere la Leonardi. "Avrà l'onere di continuare il lungo percorso iniziato in epoca difficile con Carlo Ciccioli - ha detto Prisco -. Un percorso che ha raggiunto un risultato importante in questa regione (il governatore Francesco Acquaroli è espressione di Fdi, ndr) dove contiamo di diventare il partito più significativo". Secondo Prisco, Fdi delle Marche si sta "caratterizzando come modello nazionale".

"Questa è una giornata importante - ha commentato Leonardi - per me e per il partito. Farlo nascere non è stata una scelta di comodo ma di campo. Il mio sarà un lavoro di concerto, che terrà conto dei territori. Sento la responsabilità di riuscire a fare bene e non tradire la fiducia che mi è stata accordata. Questo incarico lo vedo come parte della metafora della fiaccola: nel portarla bisogna saper tramandare i valori ricevuti da chi ci ha preceduto a chi verrà dopo di noi". Carlo Ciccioli ha ricordato che "tutto è nato in questa stanza, sede storica della destra, nel 2012, quando abbiamo fondato Fratelli di Italia". La riorganizzarione interessa anche il livello provinciale: il consigliere regionale Andrea Assenti è il nuovo coordinatore provinciale di Ascoli Piceno e Stefano Benvenuti Gostoli è coordinatore provinciale di Ancona. Restano coordinatori provinciali rispettivamente di Fermo e Macerata Andrea Balestrieri e Massimo Belvederesi, mentre Prisco rimarrà ancora per qualche giorno commissario provinciale di Pesaro e Urbino.

