Ucraina: Pellos, 5mila nelle Marche, 1.500 nell'Anconetano

Superate le 5mila presenza di profughi ucraini nelle Marche di cui circa 1.500 in provincia di Ancona. Lo ha riferito il prefetto di Ancona Darco Pellos a margine dell'Assemblea annuale di Anci Marche alla Facoltà di Ingegneria della Politecnica Marche ad Ancona.

"Abbiamo avuto una risposta da parte dei territori e della popolazione di altissima qualità, un'accoglienza molto diffusa.

- ha spiegato Pellos - Abbiamo superato le 5mila presenza in tutta la Regione, una parte ospitati presso i centri di accoglienza ma la maggior parte nella rete di assistenza civile del volontariato e di familiari degli ucraini che si trovavano già sul territorio. Oltre 5mila nelle Marche e 1.500 circa in provincia di Ancona, - ha precisato - oltre il 10% sono ospitati presso i centri di accoglienza straordinari gestiti dalla Prefettura, il resto nella rete straordinaria di solidarietà che si è creata nella nostra regione.

Quanto ai flussi migratori dal Nord Africa, non ci sono criticità straordinarie, ha detto ancora il prefetto aggiungendo: "bisognerà vedere cosa la crisi Ucraina porterà sulle coste del Nord Africa: la preoccupazione che una crisi alimentare generalizzata sul territorio possa portare altri difficoltà e ad altri flussi". (ANSA).