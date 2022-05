Caterpillar: accordo per Jesi,progetto industriale da giugno

(ANSA) - ANCONA, 11 MAG - "Dopo oltre cinque mesi, si è conclusa con un accordo sindacale definitivo e la conciliazione individuale di oltre 100 lavoratori la delicata vertenza Caterpillar, che nello scorso dicembre aveva deciso la chiusura dello stabilimento di Jesi e il conseguente licenziamento di 189 lavoratori oltre ai contratti a termine presenti". Ad annunciarlo la Fiom Cgil, per voce di Mirco Rota del sindacato nazionale e Tiziano Beldomenico, segretario generale Marche, che ricorda come "grazie alla mobilitazione dei lavoratori e al lavoro svolto dal Ministero dello Sviluppo economico è stato possibile garantire la continuità produttiva e occupazionale dei lavoratori attraverso l'individuazione di un soggetto industriale, la società IMR-Industriale Sud, società operante nel settore automotive, con diversi stabilimenti sia in Italia che in Europa".

L'operazione, "definita attraverso un accordo sindacale garantirà attraverso l'avvio del nuovo progetto industriale a decorrere dal prossimo mese di giugno e dal punto di vista occupazionale garantisce la piena salvaguardia occupazionale per tutti i lavoratori Caterpillar che volontariamente decideranno di passare alla società IMR, nonché il diritto di precedenza per coloro che erano occupati con un contratto di lavoro in staff leasing". (ANSA).