Vendite piramidali di integratori, 13 indagati a Rimini

(ANSA) - RIMINI, 10 MAG - Tredici indagati e oltre 7 milioni di euro sequestrati dalla Guardia di Finanza di Rimini che ha smantellato un sistema di vendita piramidale di integratori alimentari basato sul reclutamento di nuovi clienti-venditori, in violazione della normativa italiana. Il gruppo, che faceva capo a 13 persone tutte indagate per lo stesso reato, è composto da due cittadini sammarinesi, un romano, un foggiano e nove residenti tra Romagna e Marche, a Rimini, Pesaro e a Cesena.

Le indagini della Gdf, partite nel 2015 da alcune segnalazioni, hanno permesso di individuare in provincia di Rimini i vertici della rete di vendita della società riminese, con sede legale a Milano, specializzata in integratori alimentari prodotti da una multinazionale statunitense. La vendita avveniva con il sistema del 'porta a porta', mentre il reclutamento dei venditori avveniva sui social network, attraverso piattaforme digitali, ma principalmente nel corso di convention organizzare in palasport o in aree meeting di grandi alberghi.

Il gip riminese ha disposto il sequestro di immobili e di disponibilità finanziarie per 7 milioni e 300 mila euro. (ANSA).