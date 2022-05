Sanità: Ancona, +8 posti Intensiva Rianimazione Trapianti

(ANSA) - ANCONA, 10 MAG - L' Anestesia e Rianimazione dei Trapianti e Chirurgia Maggiore degli Ospedali Riuniti di Ancona ritorna alla sua sede originaria dopo "importanti lavori di ristrutturazione che hanno riguardato parte dei posti letto in dotazione". Verranno aperti 8 posti letto di Terapia intensiva, di cui due dedicati ai trapianti, dotati di nuove attrezzature e moderne tecnologie, che andranno ad aggiungersi ai 10 posti letto tuttora attivi".

A "causa della pandemia Covid, - ricordano gli Ospedali Riuniti di Ancona - l'Anestesia Rianimazione ospedaliera ha dovuto svolgere la propria attività dal 2020 ad oggi su più sedi differenti attivando posti letto di terapia intensiva anche nel blocco operatorio per far fronte alle aumentate necessità di ricovero durante i picchi pandemici". Potenziare e migliorare l'Anestesia e Rianimazione significa garantire un'offerta assistenziale e di cura che mette al centro i bisogni dei pazienti" afferma Michele Caporossi, direttore Generale dell'Azienda ospedaliero universitaria di Ancona - è un reparto in cui l' innovazione tecnologica si coniuga con un'assistenza più moderna ed efficace. Gli Ospedali Riuniti scrivono ancora una bella pagina di sanità pubblica.

La dott.ssa Elisabetta Cerutti, direttore della Sod Anestesia Rianimazione dei Trapianti e Chirurgia Maggiore e la coordinatrice infermieristica dott.ssa Nadia Moroni, ringraziano "le numerose professionalità degli Ospedali Riuniti coinvolte nella ristrutturazione" e "sottolineano come il rientro in sede faciliterà il lavoro dell'equipe medico-infermieristica e permetterà di avere a disposizione delle persone ricoverate e dei loro familiari ambienti più confortevoli". L'inaugurazione del reparto completamente rinnovato si terrà il 12 Maggio alle ore 12.00 alla presenza della direzione Generale e delle autorità. (ANSA).