Regioni: Cesetti,Marche Agricoltura Pesca altro "carrozzone"

(ANSA) - ANCONA, 10 MAG - Il Partito Democratico voterà "convintamente contro la proposta di legge per la trasformazione dell'Assam nell'Agenzia "Marche Agricoltura Pesca", poiché, con tale atto, la giunta regionale va a costituire "l'ennesimo inutile carrozzone politico per elargire incarichi e prebende attraverso la scientifica creazione di potere e correlata occupazione". Così il consigliere regionale Fabrizio Cesetti spiega il "voto contrario espresso dal gruppo assembleare del Pd alla proposta di legge per la trasformazione dell'Assam nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca".

"Quello partorito dal centrodestra - attacca il consigliere dem - è un vero e proprio obbrobrio amministrativo. Anzitutto perché si attribuisce la veste giuridica di ente pubblico non economico a un'Agenzia che, al contrario, lo è. Una scelta, secondo la maggioranza, nata dalla esigenza di creare un maggior collegamento con la programmazione regionale e con le funzioni specifiche attribuite. Peccato che - osserva Cesetti - l'intento sia palesemente contraddetto dalla previsione di un Cda con tanto di presidente e vice presidenti muniti di specifica indennità. Addirittura c'è un emendamento del consigliere Ciccioli che porta il numero dei membri del CdA da 3 a 5, gettando così la maschera sull'avidità e le bocche fameliche che albergano in questa maggioranza".

"E ciò che più sorprende - sottolinea il consigliere dem - è come perfino le numerose voci dissidenti all'interno della maggioranza, contrarie a quello che di fatto è un commissariamento delle deleghe assessorili dell'Agricoltura e della Pesca, siano state messe a tacere senza alcuna possibilità di mediazione. Non a caso, la maggioranza ha respinto tutti i nostri emendamenti migliorativi che miravano a rimuovere dalla proposta di legge questi inaccettabili aspetti che negano i principi della trasparenza e dell'efficienza. In ogni caso, sarà nostra cura chiedere al governo nazionale di verificare se questi aspetti non rappresentino una vera e propria elusione dei paletti imposti dalla legislazione ".

"La verità - conclude Cesetti - è che come e più di quanto avvenuto con Atim, l'agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione, con la nuova Assam e il suo mastodontico Cda, la giunta regionale abdica a se stessa e si autocommissaria. E a beneficiarne chi sarà? Ancora una volta amici e sodali politici, a discapito dei tanti stagionali che fino a oggi venivano chiamati da Assam per svolgere alcuni lavori agricoli". (ANSA).