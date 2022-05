Mare: Acquaroli, Marche in top five Bandiere Blu

(ANSA) - ANCONA, 10 MAG - Bandiere blu 2022, cresce il palmarès delle Marche. Alla 36/a edizione del programma Fee, la regione sale a 17 vessilli, uno in più rispetto al 2021, con la nuova entrata Porto Recanati in provincia di Macerata. "Accolgo questa notizia con grande soddisfazione - commenta il presidente della Regione Francesco Acquaroli - per avere accresciuto il numero di Bandiere Blu. Tutto questo testimonia il grande lavoro che è stato svolto per la tutela dell'ambiente e la cura dei nostri litorali, un tema sul quale l'amministrazione regionale è attenta e al lavoro. Le Marche con questo risultato entrano nel gruppo delle prime cinque regioni in classifica. E' un importante riconoscimento per lo stato di salute delle coste marchigiane e un buon passaporto per il nostro turismo, che arriva alle porte della stagione balneare". Il programma internazionale Bandiere Blu assegna il suo riconoscimento tenendo conto di 32 parametri di valutazione, l'ultimo dei quali, inserito quest'anno, è l'impegno sociale e l'inclusività.

