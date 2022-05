Mare: a Porto Recanati arriva la Bandiera Blu

(ANSA) - ANCONA, 10 MAG - Salgono a 17 le Bandiere Blu, una in più dell'anno scorso assegnate alle Marche per il 2022 dalla Fee (Fondazione Educazione Ambientale), storico riconoscimento per il mare di qualità. Porto Recanati (Macerata) figura infatti tra le 14 new entry a livello nazionale. Il vessillo di Porto Recanati si aggiunge a quelli di Gabicce Mare - lido, Pesaro (Sottomonte, Ponente-Levante), Fano (Torrette, Sassonia, Nord), Mondolfo-Marotta, per la provincia di Pesaro Urbino; Senigallia (spiaggia di Levante, spiaggia di Ponente), Ancona-Portonovo, Sirolo (Sassi neri, San Michele e Urbani), Numana (bassa, Marcelli Nord, Numana alta) per la provincia di Ancona; Potenza Picena (lido nord-centro e lido sud), Civitanova Marche (lungomare nord e sud) per la provincia di macerata (in cui rientra anche il nuovo ingresso); Fermo - Lido di Fermo, Casabianca, Altidona - lungomare Paolo Borsellino, Pedaso - lungomare dei Cantautori per la provincia di Fermo; Cupra Marittima Lido, Grottammare (spiaggia sud e nord) e San Benedetto del Tronto - Riviera delle Palme per la provincia di Ascoli Piceno. Il programma internazionale Bandiere Blu guidato dall'organizzazione no-profit Foundation for Environmental Education (Fee) assegna il suo riconoscimento di qualità ambientale alle località le cui acque sono risultate "eccellenti" negli ultimi 4 anni, in base alle analisi eseguite dalle Arpa (Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale): ma sono 32 i criteri i parametri di valutazione, che comprendono aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano e aree verdi, raccolta e gestione dei rifiuti, servizi delle spiagge e delle strutture ricettive, fino all'impegno dei Comuni per l'educazione ambientale. (ANSA).