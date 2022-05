Agroalimentare: Fileni, puntare su bio e modelli sostenibili

(ANSA) - SENIGALLIA, 09 MAG - "Puntare sulla qualità e sul bio, attraverso modelli produttivi che siano davvero sostenibili per rendersi visibili e riconoscibili in Italia e nel mondo".

Questa la richiesta di Roberta Fileni, vice presidente e amministratore delegato "Fileni", intervenuta al meeting nazionale della Commissione sviluppo economico, all'interno della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla Rotonda a Mare di Senigallia (Ancona).

"Qui nelle Marche tutto è buono e salutare - ha detto, riferendosi alla valorizzazione del territorio e delle eccellenze come strada maestra per il rilancio dell'economia regionale - e proprio per questo ci siamo indirizzati alla sostenibilità e al biologico per caratterizzarci a livello nazionale e internazionale. Possiamo diventare la Regione più importante d'Europa per quanto riguarda il mondo del biologico ma per raggiungere questo obiettivo serve puntare sulla qualità, sulla sostenibilità, sulla competitività; servono politiche di attenzione alle imprese e poca burocratizzazione, dando così nuovo slancio ai modelli produttivi come l'agricoltura rigenerativa". (ANSA).