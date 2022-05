Studente vittima truffa online crea servizio acquisti sicuri

(ANSA) - FABRIANO, 07 MAG - Ha subito una truffa online, ma non si è scoraggiato e ha trasformato l'esperienza negativa in un'idea vincente, la creazione di una piattaforma che permette di acquistare veicoli in sicurezza. E' partito da un raggiro patito sul web per partecipare e vincere il contest "Influencer of your life", il progetto di orientamento ideato dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Ancona con il contributo della Camera di Commercio. Alessio Ascione, studente dell'IIS Merloni-Miliani di Fabriano (Ancona), 19 anni non ancora compiuti, è soddisfatto e felice per l'affermazione.

Il concorso ha stimolato i ragazzi di istituti superiori della provincia di Ancona a produrre una video testimonianza di una loro esperienza o un loro progetto su uno dei temi trattati negli incontri racchiusi sotto il concetto di responsabilità sociale: ambiente e ecosostenibilità, territorio e appartenenza alla comunità, rispetto per gli altri, gestione delle emozioni e spirito imprenditoriale.

"Sono onorato di aver partecipato e vinto questo contest. - commenta Alessio - Ringrazio Confindustria di Ancona per avermi dato la possibilità di partecipare al contest: ho potuto raccontare l'esperienza che mi ha dato l'idea per quella che spero un domani possa diventare una startup: . Ho trasformato questa mia spiacevole esperienza personale, in un'idea vincente.

Ho pensato di creare un servizio che possa essere di aiuto agli acquirenti di veicoli usati a non essere truffati come è successo a me"; "potrò intraprendere uno stage formativo in una delle aziende socie di Confindustria Ancona" con la possibilità di impiegare la sua proattività in un ambiente che incoraggia l'impegno e la crescita personale. (ANSA).