A14: Marche, stop cantieri ponte 2 giugno e periodo estivo

(ANSA) - ANCONA, 07 MAG - "Stop ai cantieri marchigiani in A14 nel ponte del 2 giugno e in tutto il periodo estivo, dal 24 giugno al 6 settembre". L'annuncio di Aspi, in risposta alle sollecitazioni della Regione, fa sapere l'amministrazione regionale delle Marche, "giunge a pochi giorni di distanza dalla lettera inviata dalla Regione Marche, a firma del presidente Francesco Acquaroli e dell'assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli, con la quale si invitava la società Autostrade per l'Italia a condividere le dinamiche di esecuzione dei lavori di manutenzione sul tratto marchigiano; lavori che, soprattutto nel periodo estivo, generano forti disagi sul traffico autostradale con pesanti ripercussioni sulla viabilità nei territori costieri tra le province di Fermo ed Ascoli Piceno".

"Anche quest'anno - afferma Acquaroli - alla luce di quanto fatto la scorsa stagione, con il lavoro congiunto della Regione, di Autostrade e del Ministero, riusciamo a ottenere un risultato che va nella direzione di scongiurare il più possibile i disagi per automobilisti e mezzi pesanti, nei periodi con maggior traffico e nel periodo estivo alle porte". (ANSA).