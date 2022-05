Report industria Marche: produzione 2021 cresce +9,2%

(ANSA) - ANCONA, 05 MAG - Nel 2021 l'attività produttiva nelle Marche ha fatto registrare un +9,2% rispetto al 2020, meno della media nazionale. Con segno positivo tutti i distretti economici marchigiani: Legno e Mobile (+23,1%), Meccanica (+14,1%), Minerali non metalliferi (+10,8%), Gomma e Plastica (+6,5%), Alimentare (+3,7%), Tessile Abbigliamento (+1,8%) e Calzature (+1,8%). L'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una crescita del 10,1% rispetto al 2020, con andamenti positivi sia sul mercato interno (+13,5%), sia sul mercato estero (+6,5%). E' quanto emerge dal Rapporto 2021 sull'industria marchigiana di Confindustria Marche e Intesa Sanpaolo, presentato oggi pomeriggio ad Ancona durante il roadshow di presentazione del nuovo Accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo per la crescita delle imprese. Nel 2021 le esportazioni delle Marche sono risultate in aumento del 15,6% rispetto al 2020, meno della media nazionale e in linea con quello delle regioni del Centro. Il peso dell'export della regione sul totale nazionale è sceso dal 2,5% al 2,4%. La crescita delle esportazioni ha riguardato sia le vendite verso i Paesi Ue (+14,9%) sia, soprattutto, quelle verso i Paesi extra Ue (+16,7%). Crescono del 34,1% le esportazioni verso la Germania, primo paese di destinazione dell'export regionale, con una quota dell'13,6% sul totale; in aumento anche le vendite verso Francia (+20,2%) e Stati Uniti (+14%), rispettivamente secondo e terzo paese di destinazione dei prodotti marchigiani, con una quota rispettivamente del 10,3% e 8,2% del totale delle esportazioni regionali. In flessione le vendite verso il Belgio (-24,4%). A livello provinciale si registra un aumento delle esportazioni in tutte le province, ad eccezione di Ascoli Piceno (-5,9%) influenzata in negativo dall'andamento dei prodotti farmaceutici (-14,9%). (ANSA).