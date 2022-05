Report industria Marche: cresce occupazione +0,8%

(ANSA) - ANCONA, 05 MAG - Diversamente da quanto avvenuto in Italia, nelle Marche nel 2021 l'incremento degli occupati si è associato ad una diminuzione delle persone in cerca di lavoro secondo i dati del Rapporto 2021 sull'industria marchigiana di Confindustria Marche e Intesa Sanpaolo. Gli occupati sono aumentati di circa 4.700 unità, pari ad una crescita dello 0,8% rispetto al 2020, sintesi dell'incremento registrato dagli uomini (+5mila unità circa pari a +1,5%) e della sostanziale stabilità sperimentata dalle donne (-290 unità pari a -0,1%).

Nella media 2021 l'occupazione risulta in flessione nell'industria in senso stretto (-15 mila unità pari a -8,3%), mentre cresce nelle costruzioni (+1.400 unità circa pari a +4,6%), in agricoltura (+1.100 unità pari a +5,3%) e, soprattutto, nei servizi (+17.600 unità pari a +4,7%). L'offerta di lavoro è risultata in aumento di circa 2.200 unità (+0,3%), ma il tasso di attività ha perso un punto percentuale, attestandosi al 69,2% (70,2% nel 2020). In flessione nelle Marche il numero di persone in cerca di lavoro (-2.500 unità pari a -5,1% rispetto al 2020). In discesa il tasso di disoccupazione, che perde 4 decimi di punto rispetto al 2020 e si attesta al 7,1%. Nel corso del 2021 le ore di cassa integrazione hanno subito una diminuzione del 41,5% rispetto al 2020, passando da 102 milioni a 60 milioni circa. (ANSA).