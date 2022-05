Tennis in sedia rotelle arriva a Tolentino, impianti e corsi

(ANSA) - ANCONA, 04 MAG - Il tennis su sedia a rotelle - wheelchair tennis - arriva a Tolentino, in provincia di Macerata. Un progetto innovativo sul territorio marchigiano che è stato presentato dall'associazione Tennis Tolentino e Simonelli Group. Si tratta di corsi di tennis dedicati ai disabili e tenuti da trainer professionisti, specialmente formati per questo tipo di attività. Wheelchair tennis è un progetto ideato dalla stessa associazione Tennis Tolentino del presidente Marco Sposetti e da Simonelli Group, con il patrocinio del Comune e con l'obiettivo di creare un'occasione di inclusività in ambito sportivo. "L'idea - ha spiegato Sposetti - è stata quella, nella costruzione dell'impianto, di creare comunque una reale accessibilità alla maggioranza dei campi anche per il wheelchair tennis. Con l'aiuto della Simonelli Group - ha aggiunto - abbiamo attivato questo progetto che, in parte, avevamo sperimentato già nel corso della 24 ore di tennis invitando una associazione specializzata della Toscana". Secondo Manuela Feliziani del Team Sostenibilità di Simonelli Group, "oltre ad essere un progetto innovativo perché primo nel suo genere nelle Marche, wheelchair tennis risponde pienamente ai criteri di inclusività e pari opportunità attraverso i quali destiniamo la distribuzione degli investimenti per la crescita e il benessere del territorio". I corsi verranno inaugurati il prossimo sabato 7 maggio, alle ore 18:00 con un evento speciale. Seguiranno due allenamenti settimanali di 90 minuti. Soddisfazione per il progetto è stata espressa anche dal sindaco Giuseppe Pezzanesi. (ANSA).