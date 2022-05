Incidenti stradali: scontro bici-moto, grave ciclista 77enne

(ANSA) - SENIGALLIA, 04 MAG - Grave incidente tra una bici e un moto oggi in via Capanna, la strada che collega il campus scolastico di Senigallia con la provinciale per Sant'Angelo. Un anziano ciclista è stato sbalzato a terra dopo l'impatto contro un motociclo, all'incrocio tra via Capanna e via Di Vittori.

L'uomo, un77enne, residente a Senigallia, era in sella alla propria bicicletta quando è avvenuto l'impatto con una moto Honda, guidata da un 19enne sempre di Senigallia, che percorreva via Capanna in direzione sud. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori sanitari con due ambulanze e gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. Date le condizioni giudicate molto gravi, per il 77enne è stato disposto il trasporto in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove si trova in prognosi riservata; illeso invece il giovane centauro, ascoltato dagli agenti per ricostruire la dinamica. La via è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi, mentre i mezzi sono stati posti sotto sequestro su disposizione del magistrato di turno.

(ANSA).