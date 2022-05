Ancona premia i cittadini illustri

(ANSA) - ANCONA, 04 MAG - Un lungo applauso ha accompagnato oggi ad Ancona la consegna del 'Ciriachino d'oro', civica benemerenza con medaglia d'oro del Comune, alla venticinquenne Martina Pozzan, che il 10 dicembre scorso aveva salvato un uomo che stava annegando nelle gelide acque del Passetto. In una piazza Cavour gremita di cittadini e autorità nel giorno della festa di San Ciriaco, patrono della città, la sindaca Valeria Mancinelli ha ricordato la necessità di dare evidenza alle azioni di "tutti quei giovani che anziché sfasciare la città, costruiscono fiducia e speranza per la comunità diventando un modello di comportamento". Civica benemerenza anche a Lucilla Borioni, 96 anni, insegnante e fondatrice del Progetto Lettura Salesi, a Paolino Giampaoli, per il suo impegno di divulgazione dei valori sportivi, Nicoletta Foschi, medico neurologo del Centro Epilessia di Torrette e il parroco di Pietralacroce don Paolo Spernanzoni. Premiati anche il neurologo e docente Leandro Provinciali, la scrittrice attiva Giorgia Coppari, e Carlo Masciarelli, già Cavaliere al merito della Repubblica nel 2020, per il suo impegno in favore delle persone in difficoltà durante la pandemia. Una menzione è andata poi al medico Carlo Miglietta per aver smascherato le finte vaccinazioni all'hub vaccinale dorico, e a Luigi Casadei, titolo mondiale e record europeo nel giavellotto ai mondiali della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (Fisdir). Altri riconoscimenti sono andati a Donatella Linguiti, già sottosegretaria alle Pari Opportunità e motore dell'Associazione multietnica antirazzista donne di Ancona (Amad), al poeta e scrittore Fabio Maria Serpilli, alle associazione Fantasia Sogno Realtà e Vab (Viginaza anti incendi boschivi). Tra i premiati anche l'ex rettore e quello attuale di Univp. Tra le menzioni alla memoria, quelle a Marco Morico, animatore della vita culturale della città e delle Marche, tra i fondatori del Teatro Stabile. (ANSA).