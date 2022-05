Truffe anziani: sottraggono 8.500 euro a 89enne, arrestati

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 03 MAG - I carabinieri di San Benedetto del Tronto e della Stazione di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), insieme ai ai militari della Compagnia di Napoli-Stella, hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per truffa aggravata in concorso, emessa dal gip del Tribunale di Ascoli Piceno a un 51enne e un 26enne, già noti alle forze dell'ordine, residenti a Napoli. Sono ritenuti gli autori di un raggiro ai danni di una donna di 89 anni di San Benedetto del Tronto, messo a segno il 30 marzo: con la scusa di consegnarle dei pacchi per il nipote si sarebbero fatti consegnare in due occasioni 8.500 euro in tutto. Con appostamenti e visione dei sistemi di videosorveglianza i militari hanno ricostruito il modus operandi dei due e hanno individuato il veicolo utilizzato per giungere da Napoli a San Benedetto.

Gli arrestati sono ora a disposizione dell'Autorità Giudiziaria ascolana e saranno ascoltati nei prossimi giorni per l'interrogatorio di garanzia affinché possano fornire la loro versione dei fatti. (ANSA).