Picchia l'amico che non lo accompagna acquistare droga

Pretende di essere accompagnato a Perugia per acquistare droga, ma l'amico rifiuta e viene aggredito a calci e pugni. E' successo nei pressi di un bar nel centro storico di Fabriano (Ancona). A separare i due è intervenuta la polizia, che ha accompagnato l'aggredito in ospedale, dove i sanitari hanno stilato una prognosi di 8 giorni per ferite al naso e alla spalla. L'uomo, un 35enne ha querelato l'aggressore, un 30enne tunisino, verso il quale la Questura di Ancona sta valutando una misura di prevenzione. I due in realtà si conoscono soprattutto di vista: il 35enne ha riferito che l'altro, probabilmente ubriaco, aveva perso le staffe quando gli aveva negato un passaggio in auto fino a Perugia, per l'acquisto del "fumo". Dopo averlo attirato in un punto appartato dalla vista dei presenti, si era scagliato contro di lui prendendolo a pugni e a calci: che, oltre alle lesioni, gli hanno procurato anche la rottura degli occhiali. (ANSA).