A14: Acquaroli a Autostrade, consentire flussi senza code

In vista del periodo di fine primavera ed estivo, anche per agevolare il flusso turistico, il presidente della Regione Marche scriverà una lettera alla società Autostrade "per chiedere un incontro rispetto ai lavori e ai cantieri sull'A14 nel tratto che va da Pedaso a San Benedetto".

E' lo stesso Acquaroli ad annunciarlo, rispondendo ai cronisti a margine della seduta del Consiglio regionale.

"Chiediamo chiarezza - spiega il presidente - sulle date di chiusura dei lavori che ci consentono, soprattutto nei 'ponti' più difficili, che saranno quelli del 2 giugno e poi nel periodo estivo, di rallentare e di mettere in sicurezza per acconsentire ai cittadini e pendolari marchigiani e non, e soprattutto al flusso di turisti, di poter camminare in sicurezza e senza code chilometriche".

"L'obiettivo? Mettere in sicurezza weekend, ponti e il periodo estivo a più alto traffico, - conclude Acquaroli -.

Chiaramente i lavori creano ingorghi, e gli ingorghi rischiano di diventare un pericolo maggiore nei periodi di stagione in cui il traffico è più 'pesante'". (ANSA).