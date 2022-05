Sanità: Saltamartini,priorità liste attesa cardiologia bimbi

(ANSA) - ANCONA, 02 MAG - "I bambini sono una priorità e quando hanno bisogno d'aiuto non possono aspettare. Questa Giunta, per quanto riguarda i tempi di attesa delle visite di cardiochirurgia e cardiologia pediatrica e congenita degli Ospedali riuniti di Ancona, ha dato un preciso indirizzo politico ed è compito dell' Azienda seguirlo. A noi spetterà il compito di verificare i risultati ottenuti. Non dobbiamo però dividerci su questo. Anzi sarebbe opportuno che la filiera istituzionale e organizzativa concorressero a dare una risposta adeguata nel minor tempo possibile". Lo ha detto il presidente della Regione Francesco Acquaroli, che questo pomeriggio a Palazzo Raffaello ha incontrato insieme all'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini i genitori dell'associazione "Un battito d'ali". "Ci siamo messi nei panni delle famiglie - ha aggiunto Saltamartini -: i bambini vengono prima di tutti e se ci sono problemi vanno risolti.

L'indicazione che è stata data al sistema sanitario è chiara, precisa e univoca: le domande vanno valutate giorno per giorno e le risposte vanno date immediatamente. L'organizzazione deve essere coerente con la domanda e la risposta tempestiva". A margine dell'incontro si è riunito un tavolo tra "Un battito d'ali Onlus", il dottor Marco Pozzi, direttore del reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita, l'assessore Saltamartini, il Capo Dipartimento Salute Armando Gozzini, Michele Caporossi, direttore generale Aou "Ospedali Riuniti Ancona", Nadia Storti, direttore generale di Asur Marche. L'Associazione che tutela i bambini cardiopatici e le loro famiglie ha presentato le proprie richieste ricevendo l'impegno da parte dell'Azienda Ospedaliera ad arrivare ad una rapida risoluzione. Un nuovo incontro si terrà lunedì 9 maggio.

