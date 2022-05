Covid: nelle Marche 174 ricoverati (-1), tre decessi

(ANSA) - ANCONA, 02 MAG - Scendono a 174 i ricoveri legati al covid nelle Marche uno meno di ieri: 5 in terapia intensiva (invariato), 47 in semi intensiva (-2), 122 in reparti non intensivi (+1), 32 dimessi. L'occupazione dei posti letto da pare di pazienti covid nelle intensive resta 2,2%, nell'area medica scende a 16,8%. Tre i decessi nell'ultima giornata, che fanno salire il totale a 3.848 dall'inizio dell'emergenza sanitaria: sono morte tre donne, di età compresa tra 78 e 95 anni, con patologie pregresse. Nei pronto soccorso sono in osservazione 23 persone, mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 98. I positivi alla data di oggi sono 5.228 tra ricoverati e isolamenti. I dimessi guariti dall'inizio della pandemia salgono a 437.284. (ANSA).