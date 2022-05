Cinema: dal 5 maggio film made in Marche 'Criminali si diventa'

(ANSA) - JESI, 02 MAG - Esce nelle sale cinematografiche, il 5 maggio, "Criminali si diventa", film 100% made in Marche per una nuova produzione Sydonia. Si tratta di una delle prime produzioni post pandemia e sarà presentata al Giometti di Ancona il 5 maggio e nella multisala di Jesi il 6 maggio alle 20:30, alla presenza del regista Alessandro Tarabelli, degli attori Martina Fusaro, Orfeo Orlando e Carola Abdalla Said, e del cast tecnico con Diego Morresi direttore della fotografia e Andrea Antolini direttore di produzione della casa di produzione Subway di Jesi. Scritta durante il lockdown, la storia è quella di un gruppo di criminali che vuole rievocare il "furto del secolo", come venne definito nelle cronache locali, quello del ritratto di gentildonna detto "La muta" di Raffaello dal Palazzo Ducale di Urbino del 1975. "Uno dei ladri di quel gruppo esce da prigione. - spiega Tarabelli - Gli viene proposto un nuovo colpo e allora mette insieme una banda. Il filone è quello dell'action comedy".

Presentato al Festival di Venezia nel settembre 2021, il film ha ricevuto una menzione speciale al Festival del Cinema di Salerno, e lo scorso marzo ha vinto nella categoria Best Foreign Film al Cannes World Film Festival. (ANSA).