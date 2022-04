Tenta acquisto Rolex 30mila euro con assegno falso, denuncia

I Carabinieri di Jesi hanno sventato una truffa ai danni di uno jesino, agganciato da un residente fuori città 50enne per l'acquisto di un orologio di grande valore. E' successo in una zona semicentrale della città marchigiana, quando i militari dell'Aliquota Radiomobile hanno individuato una situazione risultata ai loro occhi anomala. Il truffatore, in strada, stava cercando di acquistare il Rolex dallo jesino, pagandolo quasi 30mila euro di cui mille in contanti per anticipo, e il resto tramite un assegno circolare.

Ad un controllo, l'assegno è risultato non valido, ed il 50enne è stato denunciato per tentata truffa. L'orologio di lusso è rimasto al legittimo proprietario, mentre all'altro sono stati sequestrati l'assegno falso e l'anticipo in contanti. (ANSA).