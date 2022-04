Regioni: Rosato,giunta Marche non ha mantenuto alcun impegno

Nelle Marche "la maggioranza regionale, purtroppo, non ha mantenuto nessuno degli impegni che aveva assunto in campagna elettorale". Lo dice all'ANSA Ettore Rosato, presidente nazionale di Italia Viva arrivato ad Ancona per l'inaugurazione della sede regionale del partito in Corso Garibaldi. Nell'occasione erano presenti, tra gli altri, il coordinatore regionale di Iv Fabio Urbinati e la sindaca dem di Ancona Valeria Mancinelli.

"Ascolto chi racconta di una sanità che sta peggio di prima - attacca - . Noi non siamo per dire tutto male se siamo all'opposizione, ma c'è bisogno che questa giunta faccia un po' di più e un po' meglio, anche sul fronte della risposta economica a sostegno delle imprese". Parlando del partito, Rosato osserva che nelle Marche "c'è un bel gruppo dirigente, giovane e dinamico, di amministratori impegnati a radicare il partito su un progetto riformista". (ANSA).