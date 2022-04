Mario Tassi nuovo presidente Fondazione Carisap

Con 10 voti su 16 elettori Mario Tassi è stato eletto nuovo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Succede ad Angelo Galeati che ha ricoperto l'incarico per due mandati.

Tassi era in lizza con Maurizio Frascarelli, che ha ottenuto 6 preferenze; in precedenza aveva ritirato la sua candidatura l'ex sindaco di Ascoli Nazzareno Cappelli.

Sposato, due figli adolescenti, Tassi ha 51 anni ed è laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano. Vice presidente esecutivo dell'azienda di famiglia "Elettropicena sud", è stato a lungo presidente della società Caffè Meletti attraverso la quale la Fondazione Carisap gestisce lo storico locale in piazza del Popolo. E' stato anche componente dell'organo di indirizzo della Fondazione.

Vicepresidente del Cda è Fabio Paci, i sei componenti il Consiglio di amministrazione sono Francesco Albertini, Antonio Dionisi, Giorgio Giantomassi, Mariella Liberati, Fabio Paci, Daniele Tagliabue. (ANSA).