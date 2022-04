Comuni: parte alta piazza Cavour Ancona con memoria porta

Ultimati nei tempi previsti i lavori del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) nella parte alta di piazza Cavour. Come da impegno preso dall'Amministrazione, il tratto interessato (tra la parte finale di piazza Cavour e piazza XXIV Maggio) è stato riaperto ai pedoni, mantenendo, con una serie di inserti di colore diverso dal bianco predominante della pietra d'Istria, la memoria dell'antica porta Cavour che si trovava nell'area dei lavori.

"I mattoni inseriti danno traccia, in superficie, - spiega il Comune - dei ritrovamenti effettuati, cioè di parte delle vecchie mura portanti dei due fornici. La porta era infatti composta da due archi. Anche il nuovo percorso per le persone con disabilità visiva è stato realizzato in pietra d'Istria per rispettare i canoni estetici e cromatici della piazza".

"I festeggiamenti per San Ciriaco - ha detto il sindaco Valeria Mancinelli - iniziano così. Il passaggio verso piazza Cavour è riaperto. Stamattina abbiamo chiuso il cantiere e da oggi un maggiore respiro tra la piazza e il viale è godibile da tutti". "Sono soddisfatto di questo risultato - ha detto l'assessore ai Lavori pubblici Paolo Manarini - conseguito dai nostri tecnici comunali, con il geometra Diego Cantori che ha seguito giorno per giorno i lavori"; "Continueremo la realizzazione della pavimentazione da questo punto sino all'inizio del Viale della Vittoria".

Per i lavori, è stato effettuato uno "sbancamento superficiale che ha consentito di arrivare alla quota di posizionamento di una soletta, adatta non solo al carico pedonale ma anche a quello veicolare. Il nuovo percorso per le persone con disabilità visiva è dotato di Tag RFG per le esigenze di mobilità autonoma mediante una tecnologia con sensori posizionata al di sotto del camminamento. Tramite bastoni guida e un software dedicato, le persone che si servono di questi percorsi ricevono una serie di indicazioni utili per il loro movimento, attraverso l'ascolto di informazioni vocali, rese disponibili grazie a una banca dati che si implementa con l'utilizzo dei percorsi e delle relative tecnologie". (ANSA).