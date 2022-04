Incidenti stradali: investito bimbo 4 anni a Grottammare

(ANSA) - ANCONA, 29 APR - Un bambino di 4 anni è stato investito oggi pomeriggio da un'auto mentre giocava nei pressi di un giardino a Grottammare (Ascoli Piceno). Il piccolo è stato soccorso dai sanitari del 118 e, benché non fosse in pericolo di vita, è stato comunque deciso, in via precauzionale e vista la giovane età, di trasferirlo in eliambulanza all'ospedale regionale Torrette ad Ancona. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri, giunti immediatamente sul posto. (ANSA).