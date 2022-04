Covid: nelle Marche -11 ricoveri, sono 176 ricoveri, 3 decessi

(ANSA) - ANCONA, 29 APR - Ricoveri legati al covid in netto calo nelle Marche nelle utlime 24 ore: sono 176, undici meno di ieri. Un discesa tutta legata ai pazienti in reparti non intensivi, che sono 125 (-11), mentre restano invariati quelli in intensiva, 4, e quelli in semi intensiva, 47. I dati sono resi noti della regione Marche, che indica anche 39 dimesso nell'ultima giornata. L'occupazione dei posti letto delle intensive è invariato a 1,7%, in diminuzione per l'area medica a 17,1%. Tre i decessi (due donne e un uomo, tra 82 e 97 anni), che fanno salire il totale a 3.840. Ci sono 24 persone in osservazione nei pronto soccorso, 109 ospiti nelle strutture territoriali. I positivi alla data di oggi sono 5.940 (tra ricoverati e in isolamento), le persone in quarantena o isolamento domiciliare 19.917, di cui 557 con sintomi. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 433.157.

(ANSA).